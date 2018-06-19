В ряде регионов Российской Федерации установилась жаркая погода, при которой температура воздуха превышает средние многолетние значения для данного периода года, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

"Повышенная температура, как на открытой местности, так и в помещениях может негативно отражаться на состоянии здоровья людей, в первую очередь пожилых и детей. Это может приводить к обострению хронических заболеваний, а в ряде случаев к перегреву организма и резкому ухудшению здоровья", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В связи с этим служба составила рекомендации, как защитить себя от перегрева. Всего Роспотребнадзор дал россиянам десять советов. Самые важные из них: ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки, обеспечить их проветривание помещений, носить легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, пользоваться головным убором.

Потребность в энергии в жаркую погоду снижается, в связи с чем, организму летом нужна менее калорийная пища. Служба рекомендует отказаться от жирной пищи и свести к минимуму употребление мяса. Снизить необходимо количество копченых, жареных, и скоропортящихся продуктов питания. Также необходимо придерживаться соблюдения питьевого режима и выпивать до 1,5 литров жидкости в сутки. Жидкости можно выбирать на свой вкус: чай, минеральная вода, морс, молочно-кислые напитки с низким содержанием жира, отвары из сухофруктов, витаминизированные напитки - выбор большой. А вот пить от газировку Роспотребнадзор не рекомендует, а также энергетики и алкоголь.