Россия будет содействовать Беларуси в присоединении ее к ВТО

Готовность России оказывать содействие Беларуси в процессе ее присоединения к ВТО министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей выделил среди важных акцентов двусторонней повестки дня новой программы согласованных действий в области внешней политики государств - участников Договора о создании Союзного государства на 2018-2019 годы. Об этом он заявил сегодня на заседании Высшего государственного совета Союзного государства, информирует БЕЛТА.

Речь также идет, по словам министра, "о координации действий при формировании подходов к работе с международными институтами в вопросах строительства и обеспечения безопасности Белорусской и Балтийской атомных электростанций". Макей обратил внимание в своем выступлении и на достигнутую договоренность урегулировать ситуацию, связанную с обеспечением свободы передвижения через белорусско-российскую границу, в том числе, граждан третьих стран.

"Ведем в этом плане кропотливую работу", - уточнил оратор. "Подтвердив, что сотрудничество в рамках Союзного государства, ЕАЭС, ОДКБ, СНГ находится в числе безусловных приоритетов внешней политики двух стран, мы выразили намерение продвигать предложения по созданию безбарьерной среды в двусторонней торговле, определению точек роста по конкретным экономическим направлениям, укреплению производственных связей", - добавил министр.

Согласно программе, стороны будут принимать меры по ориентации ЕЭК на максимальное устранение практики необоснованного применения односторонних ограничений во взаимной торговле. Кроме того, Беларусь и Россия намерены повышать практическую отдачу от деятельности СНГ, содействовать раскрытию потенциала экономического сотрудничества стран Содружества.