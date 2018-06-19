Россия поднялась в рейтинге по цифровой конкурентоспособности

Швейцарская бизнес-школа IMD составила рейтинг конкурентоспособности в цифровой среде. Россия в нем поднялась на 40-е место и обошла такие страны, как Италия и Саудовская Аравия.

Всего в международном рейтинге 63 страны. Специалисты изучают цифровую конкурентоспособность по трем параметрам - "Знания", "Технологии" и "Будущая готовность", где учитываются такие показатели, как качество образования, финансовый капитал в IT-отрасли, скорость доступа в интернет, расходы на разработки и многое другое. В общей сложности оценивается 50 критериев, изученных на основе статистики и опросов.

Как показывает рейтинг, наилучший результат Россия показывает в "Знаниях", занимая в них 24-е место. Другие два компонента пока оценены не так высоко.

По версии IMD, первое место в рейтинге в этом году заняли США, поднявшиеся с 3 места, далее в списке значатся Сингапур, Швеция, Дания, Швейцария и Норвегия. Последнюю строчку рейтинга заняла Венесуэла.