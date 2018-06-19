Россия вводит дополнительные пошлины на товары из США

Россия приняла решение ввести дополнительные пошлины на американские товары в связи с тем, что США продолжают применять дополнительные импортные пошлины на сталь (25 процентов) и алюминий (10 процентов) и отказываются предоставить компенсацию возникающих у России потерь.

Об этом через пресс-службу передал министр экономического развития Максим Орешкин.

Ранее в связи с пошлинами на сталь и алюминий Россия запросила консультации с США во Всемирной торговой организации. По ее правилам, если по результатам консультаций по таким делам стороны не достигают договоренностей, "пострадавший" член ВТО после выполнения определенных процедур может ввести встречные ограничения, компенсирующие его потери.

Дополнительные импортные пошлины на американские товары начнут применяться в ближайшее время, заявил Орешкин. По его словам, они коснутся только продукции, имеющей аналоги на российском рынке.

Как уточнили в пресс-службе Минэкономразвития, окончательный перечень продукции будет сформирован в ближайшее время.

