Россияне назвали лучший способ сбережения денег

Почти половина россиян (48%) назвала вклад в банке самым хорошим вариантом вложения свободных средств. К такому выводу в ходе исследования пришел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Между тем, треть респондентов считает, что в настоящее время лучше забрать деньги из банка.

На сберегательное поведение ориентированы 66% россиян. Доля людей, которые готовы сократить повседневные расходы, за три года увеличилась на 4%. Быстрее потратить зарплату или пенсию считают целесообразным 25%.