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19.06.2018 12:22
Рубрика: Спорт

Россияне успешно стартовали на ЧЕ по фехтованию

Текст: Данила Жиляев
В сербском Нови-Граде продолжается чемпионат Европы по фехтованию. После трех дней соревнований Россия возглавляет медальный зачет первенства.
Фото: EPA-EFE/ANDREJ CUKIC Фото: EPA-EFE/ANDREJ CUKIC
Фото: EPA-EFE/ANDREJ CUKIC

Минувшим вечером копилка наград нашей команды пополнилась тремя медалями. Виолетта Колобова стала бронзовым призером чемпионата Европы в соревнованиях шпажисток, дойдя до полуфинала и уступив Катрине Лехис из Эстонии.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
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Еще одну "бронзу" выиграл саблист Дмитрий Даниленко, который в полуфинале потерпел поражение от соотечественника Камиля Ибрагимова. Сам же Ибрагимов в решающем поединке не смог взять верх над немцем Максимилианом Хартунгом - 12:15. Тем не менее, он добавил "серебро" в российский зачет.

Ранее наши спортсмены завоевали четыре награды, три из которых - высшего достоинства. Чемпионками Европы стали рапирист Алексей Черемисинов, саблистка Софья Великая и рапиристка Инна Дериглазова. Также на счету саблистки Светлана Шевелевой бронзовая медаль.

Наша команда с семью наградами (3-1-3) занимает первое место в медальном зачете турнира. Вторыми с четырьмя медалями (1-2-1) идут эстонцы, замыкают тройку французы - 1-1-0.

Чемпионат Европы продлится до 22 июня. В оставшиеся дни первенства состоятся командные соревнования среди мужчин и женщин.

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