Россияне успешно стартовали на ЧЕ по фехтованию

Минувшим вечером копилка наград нашей команды пополнилась тремя медалями. Виолетта Колобова стала бронзовым призером чемпионата Европы в соревнованиях шпажисток, дойдя до полуфинала и уступив Катрине Лехис из Эстонии.
Еще одну "бронзу" выиграл саблист Дмитрий Даниленко, который в полуфинале потерпел поражение от соотечественника Камиля Ибрагимова. Сам же Ибрагимов в решающем поединке не смог взять верх над немцем Максимилианом Хартунгом - 12:15. Тем не менее, он добавил "серебро" в российский зачет.
Ранее наши спортсмены завоевали четыре награды, три из которых - высшего достоинства. Чемпионками Европы стали рапирист Алексей Черемисинов, саблистка Софья Великая и рапиристка Инна Дериглазова. Также на счету саблистки Светлана Шевелевой бронзовая медаль.
Наша команда с семью наградами (3-1-3) занимает первое место в медальном зачете турнира. Вторыми с четырьмя медалями (1-2-1) идут эстонцы, замыкают тройку французы - 1-1-0.
Чемпионат Европы продлится до 22 июня. В оставшиеся дни первенства состоятся командные соревнования среди мужчин и женщин.