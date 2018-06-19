Россияне успешно стартовали на ЧЕ по фехтованию

В сербском Нови-Граде продолжается чемпионат Европы по фехтованию. После трех дней соревнований Россия возглавляет медальный зачет первенства.

Минувшим вечером копилка наград нашей команды пополнилась тремя медалями. Виолетта Колобова стала бронзовым призером чемпионата Европы в соревнованиях шпажисток, дойдя до полуфинала и уступив Катрине Лехис из Эстонии.

Еще одну "бронзу" выиграл саблист Дмитрий Даниленко, который в полуфинале потерпел поражение от соотечественника Камиля Ибрагимова. Сам же Ибрагимов в решающем поединке не смог взять верх над немцем Максимилианом Хартунгом - 12:15. Тем не менее, он добавил "серебро" в российский зачет.

Ранее наши спортсмены завоевали четыре награды, три из которых - высшего достоинства. Чемпионками Европы стали рапирист Алексей Черемисинов, саблистка Софья Великая и рапиристка Инна Дериглазова. Также на счету саблистки Светлана Шевелевой бронзовая медаль.

Наша команда с семью наградами (3-1-3) занимает первое место в медальном зачете турнира. Вторыми с четырьмя медалями (1-2-1) идут эстонцы, замыкают тройку французы - 1-1-0.

Чемпионат Европы продлится до 22 июня. В оставшиеся дни первенства состоятся командные соревнования среди мужчин и женщин.