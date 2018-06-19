Россияне уверены в нормализации отношений между РФ и Западом

Большинство жителей России считают, что в ближайшие годы отношения нашей страны с Западом будут нормализованы, хотя не уверены, что санкции снимут.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на опрос "Левада-центра", 54% опрошенных считают, что потепления отношений удастся добиться в течении шести лет - президентского срока Владимира Путина. При этом 44% россиян полагают, что санкции с России не снимут, а 39% придерживаются противоположной точки зрения.

Социологи выяснили, что россияне надеются на решение различных внутренних проблем страны. Наиболее актуальным вопросом для россиян является повышение уровня жизни и рост зарплаты. При этом более половины респондентов (57%) заявили, что ждут полномасштабных перемен.