Российский военный врач рассказал о полученном в Сирии опыте

39-й отдельный медицинский отряд специального назначения Воздушно-десантных войск вернулся в Тулу из Сирии. По имеющимся данным, за время командировки военные врачи и медсестры спасли свыше 2 тысяч человек, из них более 200 детей, а также провели более 130 хирургических операций.

Командир 39-го отдельного медицинского отряда гвардии подполковник Роман Грачев рассказал об опыте, полученном в Сирии.

"Помощь порой оказывали, когда температура воздуха в тени достигала 45 градусов. Но ничего - терпели, а потом и привыкли", - заявил офицер в беседе с корреспондентом "Красной Звезды". По его словам, военнослужащие отряда всегда имели при себе не только медицинскую экипировку, но и личное оружие и средства индивидуальной защиты.

"Ни одному из обратившихся за помощью не отказывали в ней, выезжали в разные районы страны, организовывали там медцентры. Люди к нам приходили со всякого рода проблемами: соматическими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, кожными заболеваниями, с травмами, многочисленными ранениями в результате обстрелов", - рассказал Грачев. В Сирии отряд впервые наладил работу на эндоскопическом приборе, что позволило улучшить подготовку операций и ускорить реабилитацию пациентов.

Сирийцы возлагают на российских военных медиков большие надежды, отметил командир 39-го отдельного медицинского отряда специального назначения ВДВ РФ. "Врачи, тем более из России, для них - это спасение, это все", - подытожил российский офицер.

Начальник медицинской службы Воздушно-десантных войск полковник медицинской службы Вячеслав Беров высоко оценил работу отряда в Сирии. "39-й отдельный медицинский отряд вписал очередную страницу в летопись медицинской службы Воздушно-десантных войск. Вы замечательные специалисты, вы достойные люди", - заявил он, поздравляя военных с возвращением домой.

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