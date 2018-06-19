Росстат: Долги по зарплате в мае снизились на 6,1 процента

Просроченная задолженность по зарплате на 1 июня 2018 года составила 2 миллиарда 818 миллионов рублей. В мае долги по зарплате стали меньше на 183 миллиона рублей, то есть на 6,1 процента, подсчитали в Росстате.

Основная часть длительных задержек зарплат происходит по причине отсутствия у организаций собственных средств. Этот показатель на 1 июня 2018 года составил 2 миллиарда 792 миллиона рублей.

Долги по зарплате есть перед 48 тысячами человек. Основная часть из них занята на обрабатывающих производствах (46 процентов от тех, кому не выплатили зарплату). Далее идут строители - 20 процентов еще не получили полностью деньги за свой труд. В сельском хозяйстве таких девять процентов, в транспортной сфере - восемь процентов.