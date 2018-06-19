Саудовский министр развлечений уволен за цирковое шоу

Глава недавно созданного департамента (министерства) развлечений Саудовской Аравии уволен за "непристойное цирковое представление", сообщает AFP. По некоторым данным, речь идет о шоу, которое давали иностранные циркачи в столице страны Эр-Рияде.

Саудовское официальное агентство новостей SPA не указало причины, по которым был уволен высокопоставленный чиновник. "Ахмад аль-Хатиб, руководитель главного департамента по вопросам развлечений, был уволен с должности", - лаконично говорится в сообщении.

Между тем видео, размещенное в социальных сетях, показывает женщину-циркачку в плотном розовом костюме, что могло вызвать негодование саудовских ультраконсерваторов.

Увольнение главы департамента развлечений происходит в разгар кампании по либерализации, инициированной наследным принцем Мохаммедом бин Салманом, который прервал существовавшие десятилетиями запреты на вождение автомобилей для женщин и доступ к кинотеатрам, также разрешив смешанные концерты мужчин и женщин.

Королевство объявило о снятии с 24 июня запрета на вождение для женщин. В феврале Саудовская Аравия, которая практикует строгий вариант ислама, объявила о своем намерении инвестировать 64 миллиарда долларов в развлечения в течение десяти лет с планами строительства кинотеатров и оперы, а также проведения концертов западных исполнителей.

Эта реформа предназначена для увеличения бюджета королевства, с 2014 года испытывающего финансовый кризис. Саудовцы в настоящее время тратят миллиарды долларов в год на просмотр фильмов и посещение парков развлечений в соседних туристических центрах, таких как Дубай и Бахрейн.