Сбор макулатуры предлагают освободить от подоходного налога

Госдума 19 июня во втором чтении приняла законопроект об освобождении россиян от налога на доходы физических лиц при сдаче бытовой макулатуры.

"В России ежегодно образуется около 9 миллионов тонн годных к вторичной переработке целлюлозных отходов. Но только 3,5 миллиона тонн из них собирается и перерабатывается. Хотя мощности перерабатывающих предприятий рассчитаны на 4,5 миллиона тонн, - рассказывает "Российской газете" директор по развитию саморегулируемой организации "Лига переработчиков макулатуры" Денис Кондратьев. - У нас на специализированных предприятиях существует реальный дефицит вторсырья, притом что треть мусорных полигонов забита бумажными отходами. Ежегодно мы выбрасываем туда макулатуры на 60 миллиардов рублей". А, между прочим, одна гофрокоробка проживает шесть жизней. При этом для производства такой коробки уходит тонна макулатуры или шесть здоровых деревьев. "Если шесть раз перерабатывать такую коробку, сколько деревьев от вырубки можно спасти. А на седьмой раз из коробки изготавливается подставка для яиц, которая, в свою очередь, проживает уже 30 жизней", - уточняет Денис Кондратьев.

Ежегодно на свалки мы выбрасываем макулатуры на 60 млрд рублей

В России пока что нет культуры ни раздельного сбора мусора, ни сдачи макулатуры, хотя в советские годы существовала отлаженная система сбора старых газет, журналов, книг. За это давали талоны, на которые можно было приобрести дефицитные товары. А макулатуру из СССР охотно покупала за валюту Финляндия. Сейчас сбор макулатуры считается доходом и облагается налогом. "Получается следующая ситуация: если человек собрал условно несколько килограммов газет, журналов и хочет их сдать, то для этого ему надо оформить сделку, заполнить и подать налоговую декларацию", - поясняет депутат Госдумы Владимир Гутенев. Понятно, что при таком раскладе никто сдавать макулатуру не хочет. Проще отнести на помойку. Или выбросить в лесу или в поле во время поездки на дачу. Поэтому-то, как отмечает Кондратьев, у нас в стране и исчезли пункты сбора вторсырья. Привозят целлюлозные изделия на переработку в основном торговые предприятия. Крупнейший в стране ретейлер, например, ежегодно сдает в переработку различной бумажной тары на 30 миллионов долларов.

"Надеемся, что законопроект будет принят окончательно и со следующего года и люди начнут вовлекаться в процесс сбора макулатуры, - добавляет Денис Кондратьев. - Надо приучать население к мысли, что разбрасываться вторсырьем - это неразумно. Но большинство же из нас не выбрасывает в мусорное ведро мелочь. Мы ее складываем в копилку и потом или расплачиваемся постепенно, или можем отнести в банк и обменять на более крупные деньги. Во всех развитых странах люди имеют возможность либо бесплатно оставлять вторсырье в определенных местах, либо сдавать и получать за это вознаграждение. Когда люди поймут, что на отходах можно заработать дополнительный доход, тогда у нас начнут исчезать мусорные полигоны". Эксперты считают, что в день можно получать за сдачу макулатуры 50-100 рублей. Деньги небольшие, но на дороге не валяются. Подобный вид заработка будет интересен школьникам, студентам, малоимущим.

"Освобождение от НДФЛ макулатуры - только первый шаг, дальше необходимо распространить эти меры и на другие вторичные ресурсы, которые граждане смогли бы свободно сдавать. Среди них, например, пластиковая и стеклянная тара", - добавил Владимир Гутенев.