Новости

В Ростове фан-зону посетило рекордное количество болельщиков 19.06.2018
Черышев догнал Роналду в гонке бомбардиров ЧМ-2018 19.06.2018
Россия будет содействовать Беларуси в присоединении ее к ВТО 19.06.2018
В Лондоне на станции метро прогремел взрыв 19.06.2018
Денис Черышев признан лучшим игроком матча Россия-Египет 19.06.2018
Рыбус считает, что матч Польши с Колумбией будет "как финал" 19.06.2018
Режиссёр Карен Шахназаров встретился с волонтерами предвыборного штаба Собянина 19.06.2018
Левандовски объяснил, почему Польша проиграла Сенегалу 19.06.2018
Участники регаты в Крыму нарушили режим госграницы 19.06.2018
РФ не будет вводить импортные пошлины на лекарства из США 19.06.2018
Россия - Египет - онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 19.06.2018
Создатели "Черной пантеры" и "Карателя" снимут тюремную драму 19.06.2018
Видео: В Чебоксарах сбили ребенка на велосипеде 19.06.2018
Меркель и Макрон договорились о необходимости общего бюджета еврозоны 19.06.2018
В Екатеринбург на матч ЧМ-2018 прилетела сборная Перу 19.06.2018
Умер главный балалаечник советского кино Михаил Рожков 19.06.2018
Пожару в доме в центре Ростова присвоили четвертый уровень сложности 19.06.2018
Утверждена программа действий во внешней политике Союзного государства 19.06.2018
Королева Елизавета II стала прабабушкой в седьмой раз 19.06.2018
Салах сыграет с первых минут против России 19.06.2018
Родные сдали актрису Хизер Локлир в психбольницу после попытки суицида 19.06.2018
Лукашенко заявил о необходимости устранения взаимных барьеров в торговле с РФ 19.06.2018
СМИ: США вскоре объявят о выходе из Совета ООН по правам человека 19.06.2018
В Центральную Россию придут жара и грозы 19.06.2018
Моссаковский и Казанский прокомментируют игру Россия - Египет 19.06.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
21 июня "РГ-Неделя" опубликует "Полезную книжку" о пенсионной реформе
21 июня "РГ-Неделя" опубликует "Полезную книжку" о пенсионной реформе
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
19.06.2018 22:03
Рубрика: Власть

Совместный счет

Дмитрий Медведев планирует вместе с СП повысить качество бюджетного проектирования
Текст: Сергей Белов
Российская газета - Федеральный выпуск №7595 (132)
Правительство намерено продолжить активное взаимодействие со Счетной палатой, которую теперь возглавляет Алексей Кудрин, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. В Белом доме ждут предложений к проекту нового трехлетнего бюджета.
Дмитрий Медведев обсудил с Алексеем Кудриным подготовку будущего бюджета. Фото: РИА Новости Дмитрий Медведев обсудил с Алексеем Кудриным подготовку будущего бюджета. Фото: РИА Новости
Дмитрий Медведев обсудил с Алексеем Кудриным подготовку будущего бюджета. Фото: РИА Новости

Глава кабинета министров встретился с руководителем Счетной палаты Алексеем Кудриным, чтобы обсудить, как организовать дальнейшее сотрудничество. "Традиционно правительство активно взаимодействует со Счетной палатой как с очень важным контрольно-надзорным органом. Так было с вашими предшественниками. Надеюсь, что такой же режим работы сохранится и с вашим участием. Тем более что поводов для взаимодействия очень много", - подчеркнул премьер.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Изменения в бюджет 2018 года прошли второе чтение

В стране открывается новый бюджетный цикл. СП подготовила всему правительству и каждому министерству по отдельности отчет об исполнении главного финансового документа страны за 2017 год. "138 документов направлено по каждому министерству и ведомству в правительство. Мы хотели бы, чтобы до начала нового цикла проекта бюджета они были рассмотрены в установленном порядке, и те замечания, те предложения, которые выражены сотрудниками Счетной палаты, чтобы были учтены", - сказал Кудрин. Он рассчитывает, что эти отчеты будут рассмотрены до работы над новым бюджетом, чтобы следующий документ получился более качественный.

- Давайте этим займемся, - согласился Дмитрий Медведев, - тем более что уже на следующей неделе состоится комиссия по бюджетным проектировкам. Вы отлично сами знаете бюджетный цикл, как он устроен. Надеюсь, что и Счетная палата действительно внесет свою лепту в то, чтобы мы смогли подготовить качественный бюджет на ближайшую трехлетку, ну и посмотрели на итоги работы за предыдущий период.

Счетная палата намерена использовать цифровой финансовый аудит

Председатель правительства видит повод для сотрудничества и при реализации приоритетных проектов: для избежания проблем или оптимальных путей их преодоления. "Мы видим здесь определенный резерв, который можно использовать, для того чтобы нарастить как оценку, так и ответственность за выполнение определенных показателей, тех задач, которые поставлены президентом, - поделился Кудрин своими соображениями. - Мы можем помочь проводить те обследования, те проверки, которые покажут, что мешает в такой работе. Действительно, нацеливание на стратегические цели, на конечный результат - это одно из наших приоритетных направлений". Кроме того, как заметил Кудрин, Счетная палата хотела бы "подвергнуть проверке цифровизацию и в значительной степени использовать цифровой финансовый аудит". "Мы будем менять меры и подходы к проверкам, мы также будем исповедовать риск-ориентированный подход", - заметил глава СП.

Главное сегодня

Россия вводит дополнительные пошлины на товары из США
Подозреваемая в шпионаже могла входить в руководство крупной компании
Аналитики подсчитали ежемесячные доходы среднего класса в России
В Киеве "афганцы" попытались взять штурмом Верховную Раду
США отказали Турции в истребителях F-35 из-за покупки российских С-400