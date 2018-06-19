20 июня в Астане завершает свою работу ХIII Форум творческой и научной интеллигенции Содружества Независимых Государств. В столицу Казахстана, которая в этом году отмечает 20-летие, приехали более двухсот человек из десяти постсоветских государств, включая Молдову, Украину и Туркменистан. Несмотря на сложные процессы, которые происходят в новом зарубежье, определяемые в том числе участием ряда стран в программах Европейского Союза, потребность в гуманитарном сотрудничестве в рамках СНГ сохраняют не только ветераны, вроде Полада Бюльбюль оглы и автора этих строк, но и новые поколения интеллигенции. И это вовсе не ритуальная необходимость отметить ту или иную дату или отчитаться о мероприятиях очередного провозглашенного исполкомом СНГ Года. Есть нечто глубинное, связывающее наши страны, некая метафизика, которую легче всего объяснить общей историей и географией. Но, видимо, дело не только в этом.

Напомню, что 2018-й в СНГ объявлен Годом культуры, и его весьма насыщенная и содержательная программа была составлена, что называется, по инициативе снизу. Ее определяли проекты, предложенные различными творческими институциями, в том числе и неправительственными организациями не только стран Содружества, но и Грузии, и балтийских государств. Большинство из них было поддержано Советом по гуманитарному сотрудничеству и Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества СНГ. Судя по всему, пока еще сохраняется некий схожий код культуры, который определяет достаточно короткий путь к взаимному пониманию. Вопрос в том, насколько он прочен.

"Поиск ведется в одиночку, находки принадлежат всем"

Более чем за четверть века, которые отделяют нас от самороспуска СССР, народилось несколько поколений, которые никогда не жили в одной огромной стране, у которых нет общих воспоминаний. Нет ностальгии ни по фильму "Свинарка и пастух", ни по Выставке достижений народного хозяйства в Москве, ни по полету Юрий Гагарина в космос. Нет общих символических образов, мифологии, общего коллективного бессознательного, которое цементирует нацию, влияет на ее национальное сознание. Пожалуй, единственным событием нашей общей истории, которое по-прежнему сохраняет непреходящую ценность, остается Великая Победа, победа всех народов Советского Союза над фашизмом. Но, как это ни горько, и ее поистине бесценное значение становится объектом политических манипуляций, - к сожалению, не только в балтийских государствах и на Украине. При том что Россия год от года увеличивает квоты на получение бесплатного высшего образования для граждан нового зарубежья, открывает филиалы российских вузов на постсоветском пространстве, количество выпускников западных университетов, включающихся в активную профессиональную жизнь в странах СНГ, становится весьма ощутимым фактором формирования новых элит. И для них понимание независимости своих стран приобретает новый характер. Российское часто становится синонимом советского. После 1991 года на постсоветском пространстве происходило активное формирование национальных государств, которое было невозможно без создания новой картины своего прошлого, - без прочного исторического фундамента невозможно найти свое неповторимое место в современности и спроектировать модель индивидуального будущего. Вовсе не случайно история становится полем серьезнейших дискуссий. Они определяются не только потребностью академического познания, но и необходимостью формирования нового гражданского сознания. Нового патриотизма, если угодно. Эти схожие процессы происходили во всех постсоветских странах, в том числе и в России.

В Астану приехали более двухсот человек из десяти постсоветских государств, включая Молдову, Украину и Туркменистан

Именно поэтому такое важное значение в жизни современного Казахстана играет двадцатилетие Астаны. Один из самых инновационных городов мира, город, по замыслу его главного архитектора и создателя президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева, устремленный в будущее, он при этом является не только географическим центром страны, всего евразийского пространства, но и местом, где открывается глубина истории казахского народа. При том что "Алтын Адам", "Золотой человек", был найден в одной из гробниц Иссыкского кургана на рубеже 60-70-х годов ХХ столетия, - подлинным символом, связывающим прошлое и настоящее Казахстана, он стал только после обретения независимости. История саков как прародителей казахского этноса, открывает новые глубины национального бытия, придает новую устойчивость современной и будущей жизни народа. Ведь никакой мультикультурализм невозможен, если он не имеет в своем основании понимания самоценности каждого народа.

Первый Форум творческой и научной интеллигенции СНГ в Москве в 2006 году был пронизан ностальгией по распавшемуся Союзу. Собравшиеся тринадцать лет назад в МГУ интеллигенты из всех бывших республик Советского Союза мечтали о том, что было бы хорошо сохранить все инструменты гуманитарного сотрудничества - но без руководящей роли КПСС. Даже через пятнадцать лет после распада общей страны в высшей степени умным и талантливым людям, которые принимали активное участие в строительстве своих независимых национальных государств, казалось, что гуманитарное сотрудничество не зависит от суровых реалий политического и экономического бытия. Что оно обладает той свободой, которая позволяет воспарить над прозой повседневной жизни.

Наверное, без этого трогательного идеализма нам никогда бы не удалось сохранить ценности того бескорыстного общения, которые составляют суть и смысл гуманитарного сотрудничества - и не только на пространствах СНГ. При всем прагматизме жизни, при неизбежном национальном и социальном эгоизме, интеллигенция постсоветских государств сохраняет понимание культуры и просвещения как общего блага, связующего народы. Не случайно выставка, посвященная Году культуры в СНГ, открывалась словами Чингиза Айтматова: "Искать - это значит творчески обогащать свои исконные национальные традиции общечеловеческими ценностями. Поиск ведется в одиночку, находки принадлежат всем".