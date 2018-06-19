Синоптики пообещали жару на игре Уругвай - Саудовская Аравия
Гидрометцентр России спрогнозировал благоприятную погоду на матчах ЧМ-2018, которые пройдут 20 июня в трех городах.
Самым жарким в прямом смысле слова будет матч Уругвай - Саудовская Аравия, который состоится в Ростове-на-Дону. Команды сыграют при 33-градусной жаре, дождя не будет.
В Казани, где на поле выйдут иранцы и испанцы, ожидается 23 градуса, не исключены небольшие осадки. Стоит ждать короткого дождя и в Москве, где состоится встреча Португалия - Марокко. При этом ниже 22 градусов столбики термометров не опустятся.
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