Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Новости Прямой эфир Календарь/Результаты Участники Стадионы
19.06.2018 12:26
Рубрика: Общество

Синоптики пообещали жару на игре Уругвай - Саудовская Аравия

Текст: Сергей Бабкин

Гидрометцентр России спрогнозировал благоприятную погоду на матчах ЧМ-2018, которые пройдут 20 июня в трех городах.

Фото: скриншот с сайта www.youtube.com
Видео: Исландские фанаты спели "Калинку" на фоне вулкана

Самым жарким в прямом смысле слова будет матч Уругвай - Саудовская Аравия, который состоится в Ростове-на-Дону. Команды сыграют при 33-градусной жаре, дождя не будет.

В Казани, где на поле выйдут иранцы и испанцы, ожидается 23 градуса, не исключены небольшие осадки. Стоит ждать короткого дождя и в Москве, где состоится встреча Португалия - Марокко. При этом ниже 22 градусов столбики термометров не опустятся.

Новости чемпионата
Кот-оракул ЧМ-2018 Ахилл предсказал победу России над Египтом 12:40
Гризманн на базе ЧМ-2018 подписал новый контракт с "Атлетико" 11:29
Какие вопросы задают болельщики ЧМ сотрудникам кол-центра на Урале 11:15
Как остановить Салаха? Ловчев и Егоров - о ключевом матче сборной России 10:52
Россия - Египет - онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 09:07

Россия - Египет - онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 09:07

Во вторник сборная России по футболу проведет второй матч на чемпионате мира-2018. На стадионе в Санкт-Петербурге подопечные Станислава Черчесова сыграют с Египтом. "РГ" проведет текстовую трансляцию встречи

Дубль Гарри Кейна принес Англии победу над Тунисом на старте ЧМ-2018 18.06.2018

Дубль Гарри Кейна принес Англии победу над Тунисом на старте ЧМ-2018 18.06.2018

Сборная Англии по футболу одержала победу над командой Туниса со счетом 2:1 на чемпионате мира. Футболисты Туниса не смогли удержать ничью, пропустив мяч от Гарри Кейна в добавленное время

Черчесов: Мы стартовали с победы, это настраивает на положительный лад 18.06.2018

Черчесов: Мы стартовали с победы, это настраивает на положительный лад 18.06.2018

Российской сборной 19 июня в Санкт-Петербурге предстоит встреча с командой Египта. В случае победы команда Станислава Черчесова гарантирует себе выход в плей-офф

Сборная Панамы уступила Бельгии в своем первом матче на ЧМ 18.06.2018

Сборная Панамы уступила Бельгии в своем первом матче на ЧМ 18.06.2018

В своем дебютном матче на чемпионатах мира сборная Панамы проиграла команде Бельгии со счетом 0:3. Счет в матче был открыт лишь во втором тайме. Сначала отличился Дрис Мертенс, а затем дубль оформил Ромелу Лукаку