С 15 июля в Гидрометцентре России заработает новый мощный суперкомпьютер, с помощью которого синоптики смогут прогнозировать погоду на 7 дней вперед. Об этом "Российской газете" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Правда, выдавать прогнозы на неделю компьютер начнет не ранее чем через полтора года. По словам Вильфанда, еще нужно обучить специалистов работать на современной технике. "Этот компьютер, созданный в Америке, может составлять миллион миллиардов операций в секунду. Для сравнения, когда я начинал работать в Гидрометцентре, техника могла проводить только 20 тысяч операций в секунду. А сейчас миллион миллиардов - фантастические скорости!" - отметил Вильфанд.

Сейчас в Гидрометцентре составляют точные прогнозы на пять-шесть дней вперед. Максимальный срок, на который возможен точный прогноз погоды, составляет не более 15 дней. Роман Вильфанд также рассказал, что совместно с московскими властями реализуется проект по прогнозированию опасных явлений. Через пару лет синоптики смогут с точностью до километра прогнозировать развитие различных опасных явлений природы.