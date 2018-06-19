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Рубрика: Общество

Синоптики смогут прогнозировать погоду на 7 дней вперед

Текст: Ольга Игнатова

С 15 июля в Гидрометцентре России заработает новый мощный суперкомпьютер, с помощью которого синоптики смогут прогнозировать погоду на 7 дней вперед. Об этом "Российской газете" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Фото: depositphotos.com
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Правда, выдавать прогнозы на неделю компьютер начнет не ранее чем через полтора года. По словам Вильфанда, еще нужно обучить специалистов работать на современной технике. "Этот компьютер, созданный в Америке, может составлять миллион миллиардов операций в секунду. Для сравнения, когда я  начинал работать в Гидрометцентре, техника могла проводить только 20 тысяч операций в секунду. А сейчас миллион миллиардов - фантастические скорости!" - отметил Вильфанд.

Сейчас в Гидрометцентре составляют точные прогнозы на пять-шесть дней вперед. Максимальный срок, на который возможен точный прогноз погоды, составляет не более 15 дней. Роман Вильфанд также рассказал, что совместно с московскими властями реализуется проект по прогнозированию опасных явлений. Через пару лет синоптики смогут с точностью до километра прогнозировать развитие различных опасных явлений природы.

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