Смертность на Украине превысила рождаемость в два раза

За первые месяцы 2018 года на каждые 100 умерших на Украине приходится лишь 54 новорожденных. Общая численность населения Украины в период с января по апрель уменьшилась на 85,7 тысячи человек.

По данным Госстата Украины, по состоянию на 1 мая в стране проживало 42,3 миллиона граждан. Год назад было 42,5 миллиона.

При этом депутат Рады, бывший министр труда и социальной политики Украины заявлял в декабре прошлого года, что население Украины без учета Крыма, ДНР и ЛНР составляет только 32 миллиона человек. В своих выкладках он ссылался на расчеты, проведенные совместно с Институтом демографии Академии наук Украины.