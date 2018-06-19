СМИ: США вскоре объявят о выходе из Совета ООН по правам человека

Вашингтон намерен в ближайшее время заявить о выходе из Совета ООН по правам человека (УВКПЧ), сообщает 19 июня информационное агентство Bloomberg. Ожидается, что такое заявление может быть сделано Госдепартаментом в 17:00 по времени Восточного побережья США (полночь по Москве).

Ранее постпред США при ООН Ники Хейли заявляла уже, что Вашингтон намерен пойти на такой шаг из-за "хронически предвзятого отношения" УВКПЧ к Израилю. Это произошло после того, как в мае члены УВКПЧ потребовали расследовать гибель более чем 120 палестинцев в ходе протестов на границе с Израилем. Против такого расследования выступили США и Австралия.

Совет по правам человека - межправительственный орган в системе ООН, отвечающим за содействие всеобщему уважению и защите всех прав человека по всему миру и за рассмотрение ситуаций, связанных с нарушением прав человека, а также подготовку соответствующих рекомендаций. В компетенцию Совета входит обсуждение всех тематических вопросов и ситуаций в области прав человека, которые требуют его внимания в течение всего года. Заседания проходят в офисе ООН в Женеве.

Совет состоит из 47 государств-членов Организации Объединенных Наций, которые избираются Генеральной Ассамблеей ООН. Совет по правам человека появился в 2006 году и сменил предшествующую ему Комиссию ООН по правам человека.