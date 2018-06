Создатели "Черной пантеры" и "Карателя" снимут тюремную драму

Сценарист кинокомикса "Черная пантера" Джо Роберт Коул и продюсер телекомикса "Каратель" Джаред Айан Голдмен подписались на криминальную драму для сервиса Netflix. При этом, как сообщает The Hollywood Reporter, Коул дебютирует на проекте как ТВ-режиссер.

Будущее шоу носит название "Весь день и всю ночь" (All Day and a Night). В центре истории - три сюжетные линии про молодого преступника, который, попав в застенки, начинает ретроспективно пересматривать свою прошлую жизнь, начиная с детства, и размышлять, вооружившись данным багажом, как теперь ему быть дальше.

По датам и кастингу пока никаких сведений нет. Сценарий напишет сам Коул.

Многократный номинант и лауреат, Джо Коул, помимо "Пантеры", писал сценарий для "Американской истории преступлений" - сезона про О. Джей Симпсона, а также в 2011-м поставил триллер "Эмбер Лэйк". Кроме All Day and a Night в его ближайших планах - фэнтезийный боевик "Визионеры, рыцари магического света" (Visionaries: Knights of the Magical Light).

Голдмен, лауреат премии "Независимый дух", помимо "Карателя" работал на фильмах "Убей своих любимых", "Ингрид едет на Запад", "Уилсон", "Трое в Нью-Йорке".