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Создатели "Черной пантеры" и "Карателя" снимут тюремную драму

Новость 19.06.2018, 20:35 | Текст: Олег Усков
Фото: Vince Bucci/Invision for The Television Academy/AP Images
Фото: Vince Bucci/Invision for The Television Academy/AP Images

Сценарист кинокомикса "Черная пантера" Джо Роберт Коул и продюсер телекомикса "Каратель" Джаред Айан Голдмен подписались на криминальную драму для сервиса Netflix. При этом, как сообщает The Hollywood Reporter, Коул дебютирует на проекте как ТВ-режиссер.

Будущее шоу носит название "Весь день и всю ночь" (All Day and a Night). В центре истории - три сюжетные линии про молодого преступника, который, попав в застенки, начинает ретроспективно пересматривать свою прошлую жизнь, начиная с детства, и размышлять, вооружившись данным багажом, как теперь ему быть дальше.

Фото: Joel C Ryan/Invision/AP
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По датам и кастингу пока никаких сведений нет. Сценарий напишет сам Коул.

Многократный номинант и лауреат, Джо Коул, помимо "Пантеры", писал сценарий для "Американской истории преступлений" - сезона про О. Джей Симпсона, а также в 2011-м поставил триллер "Эмбер Лэйк". Кроме All Day and a Night в его ближайших планах - фэнтезийный боевик "Визионеры, рыцари магического света" (Visionaries: Knights of the Magical Light).

Голдмен, лауреат премии "Независимый дух", помимо "Карателя" работал на фильмах "Убей своих любимых", "Ингрид едет на Запад", "Уилсон", "Трое в Нью-Йорке". 

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