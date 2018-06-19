США отказали Турции в истребителях F-35 из-за покупки российских С-400

В проекте оборонного бюджета на 2019 год, принятом Сенатом США, предусмотрен вывод Турции из программы создания истребителей пятого поколения F-35, в котором Анкара участвует наряду с еще восемью странами. Причина такого решения - закупка Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Кроме того, в проекте предусмотрен и запрет на передачу Турции прав на F-35.

Теперь глава Пентагона должен представить эти предложения на рассмотрение профильных комитетов Конгресса.

Турецкая сторона уже вложила в проект создания истребителей 800 миллионов долларов, а всего от нее ожидают вклада в размере 11 миллиардов долларов. Поставки новых машин для турецких ВВС планировалось начать уже в этом году, всего должно было быть поставлено 100 машин.

При этом американские законодатели отмечают, что ограничения в отношении Анкары вызваны не только закупкой российских ЗРК, но также стремлением Турции расширить отношения с Москвой в целом. Также американская сторона недовольна тем, что в Турции продолжают удерживать гражданина США Эндрю Брансона - американского пастора, которого Анкара обвиняет в связях с террористами и гюленовцами, а также в пособничестве попытке госпереворота в июле 2016 года.

Ранее МИД Турции заявлял, что если США заблокируют поставки F-35, Анкара примет ответные меры.

Соглашение о кредитных поставках С-400 было подписано с Россией в декабре 2017 года. Анкара намерена купить две батареи ЗРК, которые станет обслуживать турецкий персонал. Кроме того, достигнута договоренность о совместном развитии производства С-400 в Турции.