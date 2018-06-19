США отказываются продавать Турции истребители пятого поколения

Новости

Левандовски объяснил, почему Польша проиграла Сенегалу 21:57
Участники регаты в Крыму нарушили режим госгарницы 21:00
РФ не будет вводить импортные пошлины на лекарства из США 20:53
Россия - Египет - онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 20:45
Создатели "Черной пантеры" и "Карателя" снимут тюремную драму 20:35
Видео: В Чебоксарах сбили ребенка на велосипеде 20:06
Меркель и Макрон договорились о необходимости общего бюджета еврозоны 20:05
В Екатеринбург на матч ЧМ-2018 прилетела сборная Перу 20:00
Умер главный балалаечник советского кино Михаил Рожков 19:58
Пожару в доме в центре Ростова присвоили четвертый уровень сложности 19:56
Утверждена программа действий во внешней политике Союзного государства 19:52
Королева Елизавета II стала прабабушкой в седьмой раз 19:41
Салах сыграет с первых минут против России 19:40
Родные сдали актрису Хизер Локлир в психбольницу после попытки суицида 19:40
Лукашенко заявил о необходимости устранения взаимных барьеров в торговле с РФ 19:39
СМИ: США вскоре объявят о выходе из Совета ООН по правам человека 19:36
В Центральную Россию придут жара и грозы 19:35
Моссаковский и Казанский прокомментируют игру Россия - Египет 19:34
В Москве покажут ретроспективу Дэвида Линча 19:30
В России может появиться День отца 19:28
Неймар из-за травмы досрочно покинул тренировку сборной Бразилии 19:12
"Важное достижение": Косачев об отмене военных учений США и Кореи 19:06
Видео: 14-летняя звезда "Очень странных дел" сломала колено 18:57
Польские фанаты прошлись колонной по Никольской 18:55
Суд разрешил заморозить активы "Газпрома" в Англии 18:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
21 июня "РГ-Неделя" опубликует "Полезную книжку" о пенсионной реформе
21 июня "РГ-Неделя" опубликует "Полезную книжку" о пенсионной реформе
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
19.06.2018 21:55
Рубрика: В мире

Полет отложен

США отказываются продавать Турции истребители пятого поколения
Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск №7595 (132)
Сенат США принял проект оборонного бюджета на 2019 финансовый год в объеме 716 миллиардов долларов, в котором предусмотрен вывод Турции из международной программы создания истребителей пятого поколения F-35. Кроме того, документ создает основу для запрета на передачу Турции прав на F-35. Причина такого решения - закупка Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Теперь глава Пентагона в течение 60 дней должен подготовить отчет об отношениях США и Турции. Законодатели интересуются тем, как покупка С-400 скажется на совместной эксплуатации с турецкими военными истребителей F-35, систем ПВО Patriot и военных вертолетов. До появления отчета будут заблокированы поставки в Турцию любой американской военной техники, требующие утверждения конгресса США. Затем выводы и предложения военного ведомства представят на рассмотрение профильных комитетов конгресса.

Фото: U.S. Air Force photo/Senior Airman Julius Delos Reyes / wikimedia.org
F-35 против Су-57: какой истребитель лучше выбрать Турции

Турецкая сторона участвует в проекте создания истребителей вместе с еще восемью государствами и уже инвестировала в него 800 миллионов долларов, а общий вклад Анкары должен был составить 11 миллиардов долларов. Поставки новых машин для турецких ВВС планировалось начать уже с 21 июня, всего должно было быть передано 100 истребителей.

При этом американские законодатели отмечают, что ограничения в отношении Анкары вызваны не только закупкой российских ЗРК, но и стремлением Турции расширить связи с Москвой в целом. Кроме того, американская сторона недовольна тем, что в Турции продолжают удерживать гражданина США Эндрю Брансона - американского пастора, которого Анкара обвиняет в пособничестве при попытке госпереворота в июле 2016 года. Премьер Турции Бинали Йылдырым заявил в ответ, что "решение, принятое в США, - неправильное и противоречит стратегическому партнерству" (имеется в виду членство Турции в НАТО. - "РГ").

Ранее министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу напомнил, что Турция собиралась купить комплексы Patriot у США, но когда Америка отказала, купила C-400 у России. Также Чавушоглу отметил, что если США откажутся продавать Турции F-35, то никто не может запретить Анкаре приобрести самолеты в других странах или начать выпускать свои.

Соглашение о кредитных поставках С-400 было подписано с Россией в декабре 2017 года. Анкара намерена купить две батареи ЗРК, которые станет обслуживать турецкий персонал.

Главное сегодня

В Киеве "афганцы" попытались взять штурмом Верховную Раду
Аналитики подсчитали ежемесячные доходы среднего класса в России
США отказали Турции в истребителях F-35 из-за покупки российских С-400
Пушков ответил Кравчуку на слова о возврате Крыма Украине
Салах рассказал, что готов к матчу с Россией