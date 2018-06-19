США отказываются продавать Турции истребители пятого поколения

Сенат США принял проект оборонного бюджета на 2019 финансовый год в объеме 716 миллиардов долларов, в котором предусмотрен вывод Турции из международной программы создания истребителей пятого поколения F-35. Кроме того, документ создает основу для запрета на передачу Турции прав на F-35. Причина такого решения - закупка Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Теперь глава Пентагона в течение 60 дней должен подготовить отчет об отношениях США и Турции. Законодатели интересуются тем, как покупка С-400 скажется на совместной эксплуатации с турецкими военными истребителей F-35, систем ПВО Patriot и военных вертолетов. До появления отчета будут заблокированы поставки в Турцию любой американской военной техники, требующие утверждения конгресса США. Затем выводы и предложения военного ведомства представят на рассмотрение профильных комитетов конгресса.

Турецкая сторона участвует в проекте создания истребителей вместе с еще восемью государствами и уже инвестировала в него 800 миллионов долларов, а общий вклад Анкары должен был составить 11 миллиардов долларов. Поставки новых машин для турецких ВВС планировалось начать уже с 21 июня, всего должно было быть передано 100 истребителей.

При этом американские законодатели отмечают, что ограничения в отношении Анкары вызваны не только закупкой российских ЗРК, но и стремлением Турции расширить связи с Москвой в целом. Кроме того, американская сторона недовольна тем, что в Турции продолжают удерживать гражданина США Эндрю Брансона - американского пастора, которого Анкара обвиняет в пособничестве при попытке госпереворота в июле 2016 года. Премьер Турции Бинали Йылдырым заявил в ответ, что "решение, принятое в США, - неправильное и противоречит стратегическому партнерству" (имеется в виду членство Турции в НАТО. - "РГ").

Ранее министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу напомнил, что Турция собиралась купить комплексы Patriot у США, но когда Америка отказала, купила C-400 у России. Также Чавушоглу отметил, что если США откажутся продавать Турции F-35, то никто не может запретить Анкаре приобрести самолеты в других странах или начать выпускать свои.

Соглашение о кредитных поставках С-400 было подписано с Россией в декабре 2017 года. Анкара намерена купить две батареи ЗРК, которые станет обслуживать турецкий персонал.