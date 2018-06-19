Столтенберг опасается раскола НАТО из-за действий Трампа

Блок НАТО может не выдержать трансатлантических разногласий. Разночтения мнений по вопросам торговли, защиты климата и ядерной сделки с Ираном между европейскими лидерами и президентом США Дональдом Трампом стали слишком велики, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью британской газете The Guardian.

"Политические грозовые облака собрались над Атлантикой", - опасается Столтенберг неблагоприятного развития событий. По его словам, разногласия между западными партнерами стали реальностью и они "не исчезнут за ночь". В действительности "никто не выбил в камне положение, что НАТО будет всегда процветать". В этой связи он призвал лидеров стран-членов альянса, чтобы на саммите в июле разные политические и торговые подходы не оказали негативного влияния на кооперацию в сфере безопасности.

Генсек НАТО вновь напомнил европейским партнерам о необходимости увеличить расходы на оборону. Он отметил, что основную финансовую нагрузку по содержанию блока несут США, а "многие страны, находящиеся под их защитой, смеются над ними и делают на них бизнес". При этом лишь восемь из 29 членов военного блока выделяют на оборону более двух процентов ВВП.

Столтенберг утверждал, что после окончания "холодной войны" США и Канада частично сократили свое присутствие в Европе, а европейцы уменьшили оборонные вложения. По обе стороны Атлантики наслаждались "мирными дивидендами". Однако сегодня администрация президента Трампа увеличила расходы на присутствие американских войск на европейском континенте на 40 процентов.