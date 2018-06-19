Таксисты возместят порчу багажа даже при отсутствии вины

Пленум Верховного суда России намерен ввести повышенные требования к транспортным компаниям. Перевозчик будет не просто отвечать за сохранность багажа: он выплатит компенсацию даже в том случае, если в порче или утере чемодана нет вины таксиста.

Сегодня пленум Верховного суда России обсудил проект постановления "О некоторых вопросах применения законодательства о договоре перевозки автомобильным транспортом грузов, пассажиров и багажа и о договоре транспортной экспедиции". Разъяснения касаются такси, междугородных автобусов и различных автотранспортных компаний.

В проекте документа говорится, что перевозчик обязан доставить багаж в пункт назначения не позднее дня прибытия пассажира, а за просрочку он уплачивает неустойку в виде штрафа в размере 3 процентов от провозной платы за каждые сутки просрочки, но не более ее полного размера.

"Перевозчик несет ответственность за утрату, недостачу или повреждение багажа независимо от наличия вины, в том числе за случайное причинение вреда, - говорится в проекте. - Например, дорожно-транспортное происшествие по вине третьих лиц, хищение и т.п. Основанием для освобождения перевозчика от обязанности по возмещению реального ущерба ввиду утраты, недостачи или повреждения багажа является наличие обстоятельств, которые являются объективно непредвидимыми и непредотвратимыми, например, стихийное бедствие".