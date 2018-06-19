Топливные акцизы перераспределили между федеральным и региональным бюджетом

Правительство разработало поправки к законопроекту об изменениях в бюджетном законодательстве, в частности ими предлагается установить нормативы распределения акцизов на нефтепродукты между федеральным и региональными бюджетами в период с 1 июля по 31 декабря 2018 года и в 2019 году, говорится на сайте правительства.

Так в период с 1 июля по 31 декабря 2018 года 15,59% акцизов будет уходить в федеральный бюджет, 84,41% - в региональные бюджеты, с 1 по 31 января 2019 года 13,35% и 86,65%, с 1 февраля по 31 декабря 2019 года 41,9% и 58,1% соответственно.

Нормативы призваны компенсировать бюджетам регионов выпадающие доходы по акцизам на автомобильный бензин и на дизельное топливо в период с июля 2018 года по январь 2019 года включительно, которые возникнут в связи с решением о снижении ставок акцизов на эти виды подакцизной продукции в период с 1 июня 2018 года до 31 декабря 2018 года.

Поправки к законопроекту об изменениях в бюджетном законодательстве подготовлены Министерством финансов в целях реализации Указа Президента России от 7 мая 2018 года №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".