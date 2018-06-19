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19.06.2018 03:41
Рубрика: В мире

Трамп пригрозил ввести 10-процентный налог на китайские товары

Текст: Андрей Васильев

Президент США Дональд Трамп пригрозил в понедельник наложить 10-процентный тариф на китайские товары стоимостью 200 миллиардов долларов, сообщает Reuters. По оценкам экспертов, этот шаг может привести к обострению торговой войны Вашингтона с Пекином.

Фото: photoxpress/ depositphotos
США и Китай вернулись к торговой войне

В своем заявлении Трамп пояснил, что он попросил торгового представителя США в КНР определить китайские товары, которые будут подпадать под новые тарифы. Он сказал, что этот шаг "будет возмездием за решение Китая повысить тарифы на американские товары стоимостью 50 миллиардов долларов, импортируемые в КНР".

"После того, как юридический процесс будет завершен, эти тарифы вступят в силу, если Китай не откажется изменить свою практику, а также, если он будет настаивать на продвижении новых тарифов, о которых он недавно заявил", - сказал Трамп.

В настоящее время дефицит американской стороны в торговле с Китаем составляет 375 миллиардов долларов. В Вашингтоне жалуются на то, что Пекин блокирует доступ американских товаров на китайский рынок.

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