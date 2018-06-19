Турция не откажется от покупки С-400, несмотря на решение США по F-35

Турецкая сторона не намерена отказываться от приобретения российских зенитно-ракетных комплексов С-400, несмотря на решение американского сената о прекращении участия Анкары в программе производства истребителей F-35. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу NTV.

"Это стиль Запада - создавать искусственные кризисы. Они думают, что когда захотят, могут продать, когда не захотят - могут не продавать. Турция вышла из такой системы отношений. По каким законам вы собираетесь вводить санкции за покупку С-400? Это неправильный подход, он приведет отношения к кризису. Мы купили С-400 и давайте закроем эту тему", - цитирует РИА Новости заявление Чавушоглу.

Турецкий дипломат отдельно подчеркнул, что покупка С-400 у России никоим образом не означает угрозу для НАТО.

Напомним, что накануне сенат США принял вариант проекта бюджета Пентагона на 2019 год, в котором предлагается прекратить участие Турции в программе создания американского истребителя пятого поколения F-35. Указанное решение стало ответной мерой на планы Анкары по покупке С-400.

Как ранее стало известно, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым выразил уверенность в том, что Анкара найдет выход из сложившейся ситуации. "Турция не останется без альтернативы (американским F-35 - ред.). Это эмбарго не повлияет на обороноспособность страны", - заявил Йылдырым.