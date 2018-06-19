Утверждена программа действий во внешней политике Союзного государства

Углубление двустороннего взаимодействия на пространстве СНГ и ОДКБ предусматривает программа согласованных действий в области внешней политики государств - участников Договора о создании Союзного государства на 2018-2019 годы. Она утверждена сегодня на заседании Высшего государственного совета СГ в белорусской столице, передает БЕЛТА.

В программе, представленной министерствами иностранных дел Союзного государства, сохранена преемственность совместных усилий на международной арене. Речь также идет о таких направлениях, как формирование согласованной позиции в ООН, ОБСЕ и других международных организациях, обеспечение региональной и европейской безопасности, повышение роли Беларуси и России в борьбе с новыми вызовами и угрозами, в том числе международным терроризмом, экстремизмом, нелегальной миграцией, торговлей людьми, наркоторговлей, транснациональной преступностью.

Одним из важнейших векторов сотрудничества в программе определено активное взаимодействие в сфере укрепления и развития Союзного государства. Особое внимание уделено оказанию дипломатического сопровождения деятельности ЕАЭС, повышению его международного авторитета, наращиванию сотрудничества в вопросах сопряжения строительства союза и китайского проекта "Один пояс и один путь".

Программа позволяет вести активный системный диалог сторон по наиболее важным проблемам международных отношений и координировать усилия во внешней политике, в том числе по основным вопросам повестки дня МАГАТЭ на сессиях Совета управляющих агентства, а также взаимодействия при согласовании резолюций и решений сессий Генеральной конференции МАГАТЭ.