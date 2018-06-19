В аэропорту португальского острова Мадейра установили новый бюст нападающего национальной сборной Криштиану Роналду, который родился в столице острова Фуншале и жил там с родителями до 12 лет.

Семья Роналду считает, что добиться идеального сходства в бронзе, а не в восковой фигуре сложно. Но второй вариант бюста (справа) им нравится больше. Фото: EPA

Первая скульптура появилась в терминале в 2017 году, когда аэропорту было присвоено имя Роналду. Однако это творение рук не профессионального мастера, а бывшего уборщика Эмануэля Сантуша тут же превратилось в мем на просторах интернета. Бюст в исполнении Сантуша критиковали за весьма отдаленное сходство с внешностью нападающего. Знаменитый футболист, который постоянно попадает в рейтинги самых красивых спортсменов мира, предстал перед болельщиками с кривой улыбкой и разными по размеру глазами.

Необычный художественный взгляд горе-скульптора Роналду наверняка шокировал, но он не подал виду: форвард с голливудской улыбкой сфотографировался рядом со своим бюстом. И все-таки Криштиану и вся его семья, как сообщает испанская газета Marca, потребовали произвести замену. Новая версия Роналду в бронзе действительно получилась более реалистичной. Правда, имя автора не сообщается. Но это точно не Сантуш, который тоже пытался усовершенствовать свое произведение. Однако второго шанса ему не дали.

- Он закончил свою работу, ему заплатили за нее, и поскольку испанский скульптор предложил новый бюст, который был хорошо сделан, мы решились на замену. Если Эмануэль Сантуш был удивлен, это его проблема, - довольно резко высказался брат футболиста Уго Авейру в интервью португальскому изданию Dia'rio de Noticias Madeira. - Этот бюст лучше первого. Так думаю и я, и Криштиану.

Забавно, но фанаты Роналду, которые сами же посмеивались над первым бюстом, подписали онлайн-петицию, требуя вернуть прежний вариант скульптуры. Болельщики считают, что именно эта неказистая и корявая работа стала визитной карточкой и достопримечательностью острова.

Но родственники Роналду оказались непреклонны. Теперь неудачная версия Роналду будет храниться в музее, посвященном нападающему мадридского "Реала" и сборной Португалии в Фуншале.