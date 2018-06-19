В Беларуси налажен многоступенчатый контроль качества продукции

По словам руководителя, контроль начинается с первой ступени производства. "Производитель молока, отправляя партию сырья на предприятия, проводит определенные исследования, предусмотренные законодательством. Затем молоко подвергается исследованиям на предмет соблюдения всех требований. После его переработки производится контроль безопасности полученной продукции. По всем видам продсырья за 2017 год мы выявили всего около 0,1% несоответствий требованиям", - сказал Виталий Дубиковский.

Также он подчеркнул, что белорусская система контроля безопасности продукции и сырья соответствует международным требованиям. "Когда белорусские предприятия инспектируются на право поставок продукции в определенную страну, как правило, оценивается вся система контроля сырья и производимой продукции. Инспекции различных государств признали нашу систему контроля соответствующей их требованиям. В частности, ряд белорусских предприятий имеет право поставлять молочную, рыбную продукцию в ЕС, говядину и молочную продукцию в Китай", - добавил начальник управления.

Заведующая отделением гигиены питания Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Вия Шукевич также рассказала о контроле за качеством продуктов питания на рынках Беларуси. Государственный санитарный надзор за рынками, подтвердила эксперт, осуществляется на постоянной основе. Среди выявленных недостатков основную часть составляют нарушения условий хранения продукции (35%), реализация продсырья без документов, удостоверяющих качество и безопасность (17%), реализация продуктов без маркировки или с неполной маркировкой (12%), реализация продуктов с истекшим сроком годности (8%).

Наиболее проблемными вопросами, по оценке Шукевич, на рынках являются "факты несвоевременного проведения работ по улучшению санитарно-технического состояния объектов - замены изношенного инвентаря, обновления технологического и холодильного оборудования, проведения текущих ремонтных работ".