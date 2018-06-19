В Евросоюзе ради сближения с Россией обсуждают отмену виз

Часть европейской элиты все больше задумывается об укреплении отношений с Россией, в качестве возможного шага обсуждается отмена виз для россиян, рассказал в интервью "Российской газете" академик, президент Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.Н. Примакова РАН Александр Дынкин.

Такую идею, в частности, высказал видный немецкий политик Вольфган Ишингер на полях, прошедших в мае "Примаковских чтений". "Вольфганг Ишингер - уважаемый в мире и в Германии эксперт, организатор Мюнхенской конференции. Обычно он не бросает слов на ветер. Я думаю, как минимум это обсуждается на политическом уровне в Германии", - отметил Александр Дынкин.

У России и ЕС есть общность интересов по многим вопросам, подчеркнул он. Но Россия также выстраивает стратегическое партнерство с Китаем, Индией, другими азиатскими странами, отметил он.

"Я считаю, что Россия - Евротихоокеанская держава. Из этого надо исходить. А если говорят, что нам нужны или только Европа, или только Китай, то это ограниченная точка зрения",- сказал Дынкин.

Полный текст интервью президента ИМЭМО РАН Александра Дынкина читайте в завтрашнем номере "Российской газеты", 20 июня.