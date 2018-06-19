С 1 июля этого года применять онлайн-кассы должны малые предприятия в сфере торговли и общепита. Предприниматели, еще не позаботившиеся об этом, могут успеть в срок и избежать штрафов.

Применять контрольно-кассовую технику с 1 июля должны все организации в сфере торговли и общепита, уплачивающие единый налог на вмененный доход (ЕНВД), индивидуальные предприниматели, работающие в сфере торговли и общепита, на ЕНВД и на патенте и имеющие наемных работников, налогоплательщики в сфере общепита при наличии наемных работников, пояснили "РГ" в Федеральной налоговой службе. Также кассовые аппараты должны установить организации и индивидуальные предприниматели (имеющие наемных работников), торгующие через автоматы. При этом такие бизнесмены могут иметь одну кассу на весь парк торговых автоматов, не печатать и не направлять клиенту кассовые чеки, уточнили в ведомстве.

Вторая волна перехода на кассы осуществляется планомерно, без каких-либо проблем, заверили в ФНС. В настоящее время каждую неделю налогоплательщиками регистрируется более 45 тысяч онлайн-касс.

По опыту прошлого года много предпринимателей будут подключаться в последний момент, добавляет заместитель исполнительного директора "ОПОРЫ России" Иван Ефременков. Проблем с установкой касс не возникает. Например, на рынке есть предложение, которое включает кассу с фискальным накопителем, стоимостью до 18 тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей на эту сумму предусмотрен налоговый вычет, указывает эксперт. Главная загвоздка - в информированности бизнеса. Несмотря на то что реформа была широко освещена, проводились информационные кампании со стороны налоговых органов, о переходе на онлайн-кассы знают не все. "Сейчас необходимо достучаться до самых маленьких предприятий, которые раньше не применяли кассы. Среди них есть предприниматели, которые вообще не знают, что такая обязанность у них возникнет", - говорит эксперт.

Индивидуальные предприниматели могут получить налоговый вычет при приобретении онлайн-кассы

Информационная и разъяснительная работа проводится территориальными налоговыми органами, на их базе созданы и работают открытые классы по разъяснению особенностей нового порядка применения касс, уточняют в ФНС. Например, вебинар на эту тему пройдет 26 июня.