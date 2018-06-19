В Испании собакам начали выдавать сертификаты паломника

Путь Святого Иакова крайне популярен у набожных людей. Пройдя по нему в святой год, можно получить отпущение всех грехов. Впрочем, чтобы отправиться по Камино-де-Сантьяго вовсе не обязательно быть неистово верующим, многие встают на эту дорогу ради прекрасных видов, возможности погрузиться себя или пообщаться с людьми из разных стран. А теперь для того, чтобы стать паломником можно и вовсе не быть человеком. Соответствующие паспорта и сертификаты в этом году начали выдавать собакам.

Люди, прошедшие пешком хотя бы 100 км пути (или преодолевшие 200 км на велосипеде, в "зачет" идут последние километры), диплом паломника могут получить в офисе пилигримов архиепископства Сантьяго. А четвероногим друзьям человека его выдают в Ассоциации защиты животных пути Святого Иакова. Эта организация, созданная несколько лет назад, занимается спасением собак, кошек и даже ослов, брошенных их хозяевами или сбежавших от плохого обращения, пока их владельцы совершали паломничество.

Высшее руководство католической церкви в Испании не признает паломничество, совершенное собаками. Однако простые священники не отказывают в просьбе проставить печати в паспортах для животных, выдаваемых в самом начале пути (именно эти штампы подтверждают прохождение маршрута, их можно проставить не только в храмах, но и в любой гостинице или таверне). Люди за этими документами могут обратиться в любую церковь, а вот для получения бумаг для своих питомцев необходимо отправить запрос в Ассоциацию защиты животных пути. Она же выдает сертификаты о завершении паломничества.

Первой собакой, получившей такой документ, стала бордер-колли по кличке Нео. Путь Святого Иакова вместе со своей хозяйкой Мари Кармен Астигаррага она преодолела в марте. Однако когда они прибыли в Сантьяго-де-Компостела, в офисе пилигримов отказались выдать собаке официальный сертификат. В попытке добиться справедливости Астигаррага обратилась в Ватикан. И теперь Нео предстоит встретиться с Папой Римским Франциском (это произойдет в сентябре, приглашение уже получено). Впрочем, это будет далеко не первый случай, когда понтифик принимает у себя животных. Так, аудиенции были удостоены несколько собак, спасавших людей, попугай, детеныш черной пантеры, тигренок. Франциск - один из немногих римских пап, которые признают наличие у животных души. В прошлом году, утешая мальчика, у которого умерла собака, он заверил его, что тот сможет с ней встретиться в раю, который "открыт для всех созданий Божьих". Кроме нынешнего понтифика только Иоанн Павел II утверждал, что животные "так же близки Богу, как и люди".

Кстати, путей Святого Иакова на самом деле более десятка. Только из Франции ведут четыре маршрута, так называемые королевские дороги: из Парижа, Везле, Ле Пюи и Арля. Есть также португальский путь, идущий вдоль побережья от города Порто, и даже английский - от Ферроля на побережье до Сантьяго-де-Компостела (всего 112 километров). В самой же Испании встать на Камино-де-Сантьяго можно практически в любом крупном городе. Ежегодно тысячи испанцев отправляются в путь, хотя далеко не все преодолевают его сразу. Многие проходят лишь часть дороги, чтобы на следующий год возобновить путешествие с той же точки, где остановились. Благодаря такой растянутости по времени они получают возможность завершить Путь Святого Иакова в святой год и получить отпущение всех грехов.

Символом таких путешественников является ракушка, а их самих называют пилигримами. На испанском это звучит как "перегрино" (peregrino), а собак, вставших на этот путь, именуют "перрегрина" (perregrina, от "perro" - собака). Вот такая игра слов.