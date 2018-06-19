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19.06.2018 22:00
Рубрика: В мире

Погиб за "хохла"

В Израиле нелегалы-иммигранты устраивают кулачные разборки
Текст: Захар Гельман (Тель-Авив)
Российская газета - Федеральный выпуск №7595 (132)
Израильская полиция продолжает расследование убийства 43-летнего гражданина Молдавии Алексея Гунты. Его обнаружили прохожие в бессознательном состоянии на тротуаре возле входа в один из пабов города Петах-Тиквы. По данным камер наблюдения, между Гунтой и 21-летним гражданином Украины Дмитрием Тиклияном произошел словесный конфликт, переросший в драку. Очевидцы утверждают, что поводом стало слово "хохол", которым молдованин обозвал украинца. В больнице, куда бригада "скорой помощи" доставила пострадавшего, врачи в течение трех дней боролись за его жизнь, но полученные травмы оказались слишком серьезными.
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Драки между нелегальными иммигрантами в Израиле нередки. Сейчас именно нелегалы с Украины стали головной болью для израильского Управления по делам населения и миграции (УДНМ). Практически все они претендуют на получение статуса беженца. Если в 2015 году лишь 703 украинца подали заявления на получение такого статуса, то в 2016-м - уже 6880 украинцев прибыли искать счастья на Землю обетованную. По предварительным данным, в 2017 году количество таких "соискателей" превысило 12 тысяч. Но ни властные, ни большинство общественных структур еврейского государства, несмотря на хаос на Украине, не считают проживание там "опасным для жизни". Только жители Донецка и Луганска в ряде случаев могут претендовать в Израиле на получение статуса беженца.

Фото: REUTERS
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Тем не менее, согласно израильским законам, рассмотрение просьб об убежище длится три месяца. Именно ради получения этого разрешительного документа нелегалы простаивают очереди в городские отделы УДНМ. В таких очередях завязываются не только знакомства, но и конфликты. Заметим, что потенциальному нелегалу добавляют еще три "законных месяца туриста". Таким образом, получается полгода пребывания. При этом найти "черную" работу в Израиле особого труда не составляет.

Что же касается оказавшегося на скамье подсудимых Дмитрия Тиклияна, то выяснилось следующее: он, украинец по национальности, жил в Израиле с февраля и зарабатывал на жизнь ремонтными работами.

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