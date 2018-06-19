В Киеве "афганцы" попытались взять штурмом Верховную Раду

Сегодня около трех тысяч воинов-интернационалистов - так называемых "афганцев", а также шахтеры и боевики "добровольческих" батальонов, пытались взять штурмом Верховную Раду, требуя вернуть им ранее отобранные льготы, и уравнять их в правах с "участниками боевых действий".

Митингующие требовали отчета правительства о "монетизации" их льгот и возвращения всех социальных выплат в полном объеме. Об этом сообщает украинское издание "Страна". В какой-то момент манифестанты начали штурмовать полицейское оцепление вокруг парламента и на каком-то этапе достигли успеха - смогли пробиться к одному из входов в Раду. В процессе полиция применила спецсредства и задержала нескольких активных митингующих. В ответ "ветераны" начали забрасывать полицию бутылками.

В связи с прорывом митингующих, все двери Верховной Рады были закрыты для входа и выхода. Впрочем, как известно, здание, где проходят заседания парламента, с близлежащим "правительственным" кварталом соединяет подземный коридор, которым депутаты пользуются чаще, чем парадным входом. Поэтому на работе Верховной Рады стычки митингующих с полицией и блокирование здания никак не отразились. По словам начальника киевской полиции Андрея Крищенко, в ходе стычек немного пострадал один полицейский.

В итоге к протестующим вышла вице-спикер Рады Ирина Геращенко, предложившая "афганцам" создать некую рабочую группу и сформулировать свои требования. После этого делегация митингующих была запущена в парламент и штурм закончился.