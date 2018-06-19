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Рубрика: В мире

В ООН призвали США предоставить Пуэрто-Рико независимость

США должны предоставить Пуэрто-Рико независимость и вернуть все оккупированные территории. Об этом говорится в резолюции, одобренной Специальным комитетом ООН по вопросам деколонизации.

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Принятый документ подтверждает "неотъемлемое право пуэрториканского народа на самоопределение и независимость". Американцы должны вернуть аннексированному 120 лет назад архипелагу все оккупированные территории, в том числе на островах Вьекес и Сейба, говорится в резолюции. В ней также содержится призыв к Вашингтону соблюдать основные права человека и ускорить очистку районов, ранее "использовавшихся для проведения военных учений".

Спецкомитет ООН состоит из 24 стран. Авторами резолюции выступили Боливия, Венесуэла, Куба, Никарагуа, Россия, Сирия и Эквадор, передает ТАСС.

Пуэрто-Рико был аннексирован США во время испано-американской войны 1898 года. Нынешний международно-правовой статус архипелага является предметом политических споров.

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