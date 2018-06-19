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Рубрика: Экономика
Проект: Медиацентр

26 июня - Совет экспертов на тему "Технологический прорыв в пищевой промышленности: бизнес-наука-кадры"

26 июня в 12.00 в медиацентре "Российской газеты" состоится Совет экспертов  на тему "Технологический прорыв в пищевой промышленности:  бизнес-наука-кадры". 

На мероприятии будут обсуждены следующие вопросы:

  • - пищевая промышленность: наука и инновационные технологии, подготовка кадров будущего;
  • - современные формы взаимодействия работодателей и вузовского сообщества, создание базовых кафедр на предприятиях;
  • - технологический прорыв в пищевой промышленности России: ответ вызовам времени.

Эти и другие вопросы в формате профессионального диалога обсудят эксперты:

  • Кравцов Сергей Сергеевич - руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки; 
  • Приданова Людмила Ивановна - первый заместитель генерального директора АО"Росагролизинг";
  • Константинов Николай Николаевич - исполнительный директор Ассоциации межрегионального социально-экономического взаимодействия "Центральный Федеральный Округ";
  • Данкверт Сергей Алексеевич - руководитель Федеральной служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору;
  • Иванова Валентина Николаевна - ректор Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г.Разумовского (ПКУ);
  • Лисицын Андрей Борисович - директор ВНИИ мясной промышленности им. В.М. Горбатова, академик РАН;
  • Косован Анатолий Павлович - академик РАН,  Президент Российского союза пекарей;
  • Садовой Вадим Михайлович - генеральный директор ОАО "ЧМПЗ" Группы Черкизово;
  • Лукин Николай Дмитриевич - директор ФГБНУ "ВНИИ крахмалопродуктов";
  • Савенкова Татьяна Валентиновна - директор ВНИИ кондитерской промышленности, президент Союза производителей пищевых ингредиентов;
  • Белозеров Георгий Автономович - ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт холодильной промышленности";
  • Шендеров Борис Аркадьевич - руководитель исследовательского центра Института микробиологии им. Габричевского;
  • Симоненко Сергей Владимирович - директор НИИ детского питания.

А также представители работодателей в сфере пищевой промышленности. 

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