26 июня в 12.00 в медиацентре "Российской газеты" состоится Совет экспертов на тему "Технологический прорыв в пищевой промышленности: бизнес-наука-кадры".
На мероприятии будут обсуждены следующие вопросы:
- - пищевая промышленность: наука и инновационные технологии, подготовка кадров будущего;
- - современные формы взаимодействия работодателей и вузовского сообщества, создание базовых кафедр на предприятиях;
- - технологический прорыв в пищевой промышленности России: ответ вызовам времени.
Эти и другие вопросы в формате профессионального диалога обсудят эксперты:
- Кравцов Сергей Сергеевич - руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки;
- Приданова Людмила Ивановна - первый заместитель генерального директора АО"Росагролизинг";
- Константинов Николай Николаевич - исполнительный директор Ассоциации межрегионального социально-экономического взаимодействия "Центральный Федеральный Округ";
- Данкверт Сергей Алексеевич - руководитель Федеральной служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору;
- Иванова Валентина Николаевна - ректор Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г.Разумовского (ПКУ);
- Лисицын Андрей Борисович - директор ВНИИ мясной промышленности им. В.М. Горбатова, академик РАН;
- Косован Анатолий Павлович - академик РАН, Президент Российского союза пекарей;
- Садовой Вадим Михайлович - генеральный директор ОАО "ЧМПЗ" Группы Черкизово;
- Лукин Николай Дмитриевич - директор ФГБНУ "ВНИИ крахмалопродуктов";
- Савенкова Татьяна Валентиновна - директор ВНИИ кондитерской промышленности, президент Союза производителей пищевых ингредиентов;
- Белозеров Георгий Автономович - ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт холодильной промышленности";
- Шендеров Борис Аркадьевич - руководитель исследовательского центра Института микробиологии им. Габричевского;
- Симоненко Сергей Владимирович - директор НИИ детского питания.
А также представители работодателей в сфере пищевой промышленности.