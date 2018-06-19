26 июня в 12.00 в медиацентре "Российской газеты" состоится Совет экспертов на тему "Технологический прорыв в пищевой промышленности: бизнес-наука-кадры".

На мероприятии будут обсуждены следующие вопросы:

- пищевая промышленность: наука и инновационные технологии, подготовка кадров будущего;

- современные формы взаимодействия работодателей и вузовского сообщества, создание базовых кафедр на предприятиях;

- технологический прорыв в пищевой промышленности России: ответ вызовам времени.

Эти и другие вопросы в формате профессионального диалога обсудят эксперты:

Кравцов Сергей Сергеевич - руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки;

- руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки; Приданова Людмила Ивановна - первый заместитель генерального директора АО"Росагролизинг";

- первый заместитель генерального директора АО"Росагролизинг"; Константинов Николай Николаевич - исполнительный директор Ассоциации межрегионального социально-экономического взаимодействия "Центральный Федеральный Округ";

- исполнительный директор Ассоциации межрегионального социально-экономического взаимодействия "Центральный Федеральный Округ"; Данкверт Сергей Алексеевич - руководитель Федеральной служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору;

- руководитель Федеральной служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору; Иванова Валентина Николаевна - ректор Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г.Разумовского (ПКУ);

- ректор Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г.Разумовского (ПКУ); Лисицын Андрей Борисович - директор ВНИИ мясной промышленности им. В.М. Горбатова, академик РАН;

- директор ВНИИ мясной промышленности им. В.М. Горбатова, академик РАН; Косован Анатолий Павлович - академик РАН, Президент Российского союза пекарей;

- академик РАН, Президент Российского союза пекарей; Садовой Вадим Михайлович - генеральный директор ОАО "ЧМПЗ" Группы Черкизово;

- генеральный директор ОАО "ЧМПЗ" Группы Черкизово; Лукин Николай Дмитриевич - директор ФГБНУ "ВНИИ крахмалопродуктов";

- директор ФГБНУ "ВНИИ крахмалопродуктов"; Савенкова Татьяна Валентиновна - директор ВНИИ кондитерской промышленности, президент Союза производителей пищевых ингредиентов;

- директор ВНИИ кондитерской промышленности, президент Союза производителей пищевых ингредиентов; Белозеров Георгий Автономович - ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт холодильной промышленности";

- ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт холодильной промышленности"; Шендеров Борис Аркадьевич - руководитель исследовательского центра Института микробиологии им. Габричевского;

- руководитель исследовательского центра Института микробиологии им. Габричевского; Симоненко Сергей Владимирович - директор НИИ детского питания.

А также представители работодателей в сфере пищевой промышленности.