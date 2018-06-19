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19.06.2018 01:55
Рубрика: В мире

В Риме иностранный турист пытался украсть фрагмент Колизея

В Риме местная полиция не позволила иностранцу присвоить культурные ценности, принадлежащие государству. Попался подросток из Австрии, который во время экскурсии отломал от колоннады Колизея кусок и попытался спрятать его в рюкзак.

В римском Колизее откроют закрытый на протяжении 40 лет верхний ярус

Как пишет РИА Новости со ссылкой на газету Roma Today, карабинеры задержали туриста. Теперь ему грозит крупный штраф. Ранее другие гости столицы платили за повреждения Колизея по несколько тысяч евро каждый.

Такое правонарушение карается и более сурово - за нанесение ущерба культурному наследию или ландшафту Италии могут дать пять лет тюрьмы. Но в данном случае речь об этом не идет.

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