В России может появиться День отца

В последнюю субботу октября предлагается отмечать День отца. С инициативой о новом празднике выступила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ).

Законопроект на эту тему она предлагает принять "в целях привлечения внимания общественности к значимости роли отца в воспитании подрастающего поколения, поднятия престижа отцовства, укрепления статуса отца и мужчин в семье и обществе".

Плетнева считает, что День отца должен стать "праздником мужества, патриотизма, отцовского долга". Праздник, по ее мнению, будет способствовать укреплению семьи в современном российском обществе.

В честь праздника особо отличившиеся мужчины будут награждаться почетным знаком "За верность отцовскому долгу".

День отца уже отмечается в регионах, но он не закреплен на государственном уровне, отметила автор.

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов поддержал идею установить такой общероссийский праздник. "День матери есть, пусть будет и День отца", - сказал Нилов.