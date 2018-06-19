В России официально подешевели популярные китайские смартфоны

С 18 по 24 июня компания Huawei проводит в России неделю скидок на смартфоны Honor. Акция затронула четыре модели устройств, максимальный размер скидки составляет пять тысяч рублей, говорится в сообщении производителя.

Так, стоимость самого дорогого смартфона, Honor View 10, снизилась с 35 до 30 тысяч рублей. Модели Honor 9 и Honor 7x подешевели на две тысячи рублей и стоят 19 и 15 тысяч рублей соответственно.

В свою очередь, Honor 9 Lite продается с тысячерублевой скидкой - за 14 тысяч рублей. За эту сумму продавцы на "Яндекс.Маркете" предлагают Xiaomi Redmi 5 Plus и Meizu M6. Кроме того, за 14 тысяч рублей можно купить Samsung Galaxy A3 - смартфон начального уровня 2017 года выпуска.

Honor - суббренд китайского производителя Huawei, в который попадают бюджетные модели смартфонов.