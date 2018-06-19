В России резко увеличилась площадь лесных пожаров

За сутки площадь лесных пожаров в России увеличилась на 5,5 тысячи гектаров. Об этом говорится в сообщении Авиалесоохраны.

"На 00:00 по московскому времени 19 июня на территории РФ действовал 71 лесной пожар на площади 15 809 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению", - приводит РИА Новости сообщение организации.

Накануне в субъектах федерации было зарегистрировано 64 очага возгорания на площади почти 10,3 тысячи гектаров.

На сегодняшний день самые пожары бушуют в Красноярском крае (10,2 тысячи гектаров) и в Якутии (4,3 тысячи гектаров). Со стихией борются еще в девяти регионах.

В тушении задействованы 1,7 тысячи человек и 232 единицы техники. К авиамониторингу и борьбе с огнем привлечены 85 воздушных судов.