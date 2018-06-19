В России стало на 4 процента больше долларовых миллионеров

В России за 2017 год на четыре процента выросло число долларовых миллионеров. Теперь их 189,5 тысяч - это на 7,4 тысяч больше, чем годом ранее. Такие данные приводит международная консалтинговая компания Capgemini в своем исследовании World Wealth Report 2018.

Отметим, в 2016 году рост происходил более высокими темпами. Тогда их число увеличилось на 19,7 процента и составило 182,1 тысяч человек.

В целом в мире долларовых миллионеров стало больше за год на 9,5 процента. И сейчас их насчитывается более 18 миллионов человек, а совокупное их состояние составляет 70,2 триллиона долларов (увеличилось на 10,6 процента).

Больше всего миллионеров проживает сейчас в странах Азиатско-Тихоокеанского региона - 6,18 миллиона, их состояние превышает 21 триллион долларов. На втором месте Северная Америка - там насчитывается порядка 5,66 миллиона миллионеров с общим состоянием в 19,8 триллиона долларов. Европа занимает третье место с показателем 4,83 миллиона миллионеров с состоянием в 15,8 триллиона долларов.