В России запустили новое мобильное приложение "Госуслуги Бизнес"

На Едином портале госуслуг gosuslugi.ru зарегистрировано уже 72,5 миллиона граждан России. И среди них не только те, кто заказывает услуги как частные лица, но и предприниматели. Чтобы сделать общение с органами быстрее и доступнее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) запустила мобильное приложение "Госуслуги Бизнес" и обновило вид личного кабинета для предпринимателей на Едином портале госуслуг.

И в новом мобильном приложении, и в личном кабинете предприниматель всегда может узнать информацию и результаты проверок его бизнеса со стороны надзорных органов, сообщили в Минкомсвязи. В кабинете содержится информация и о штрафах, выписанных на машины компании.

Если есть вопросы по штрафам или результатам проверок, то в приложении "Госуслуги Бизнес" можно записаться на прием в органы прокуратуры, подать обращение, отследить статус обработки заявления, а также направить в Росгвардию уведомление об осуществлении детективной и охранной деятельности.