В сети появилось видео загоревшегося самолета сборной Саудовской Аравии

Инцидент, произошедший с самолетом, на борту которого находилась сборная по футболу Саудовской Аравии, мог произойти из-за птицы.

В сети появилось видео происшествия. На нем виден огонь под крылом летевшего в Ростов-на-Дону авиалайнере. В результате происшествия никто не пострадал, а посадка в аэропорту города прошла штатно.

По словам эксперта, которого цитирует ТАСС, попадание птицы в двигатель - распространенная ситуация в авиации. Ежегодно фиксируется около тысячи подобных случаев. Современные самолеты могут долететь с одним двигателем, уверен специалист.