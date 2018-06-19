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19.06.2018 00:52
Рубрика: В мире

В Совете Европы напомнили Киеву о рекомендациях по закону об образовании

Киеву нужно выполнять рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы, касающиеся украинского закона "Об образовании". С таким заявлением выступил генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд.

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"Следует продолжать усилия по выполнению рекомендаций Венецианской комиссии по закону "Об образовании". Они должны осуществляться на основе всеобъемлющего и политически нейтрального процесса, включающего представителей национальных меньшинств", - сказал генсек на конференции в Страсбурге. Мероприятие было  посвящено 20-летию рамочной конвенции по защите нацменьшинств и Европейской хартии региональных языков, передает ТАСС.

Ранее ряд стран Европы, в том числе Венгрия, Румыния, Молдавия, Польша, Россия, Болгария и Греция, раскритиковали положения украинского закона "Об образовании", принятого в сентябре прошлого года. В документе, в частности, говорится, что с 2020 года образовательный процесс может строиться исключительно на государственном языке. До этого языки нацменьшинств будут преподаваться только до пятого класса.

Ранее ПАСЕ признала, что данный закон является большим препятствием для обучения нацменьшинств на родном языке.

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