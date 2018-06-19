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Рубрика: Власть

В Совфеде прокомментировали слова Кравчука о возможном возврате Крыма

Текст: Галина Мисливская
Никто в России в здравом уме не отдаст Крым Украине, это все равно что насильно передать любимого ребенка на воспитание чужому дяде, к тому же нищему, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Так он прокомментировал слова экс-президента Украины Леонида Кучмы о том, что в советские времена Россия не смогла справиться с Крымом и потому передала его Украине, а сейчас наблюдается схожая ситуация, т.к. полуостров требует колоссальных затрат.

Утверждение Кравчука "не выдерживается критики". "Во многом эта передача была решением одного человека, который в силу советского менталитета не мог в принципе осознать возможные последствия его шага", - цитирует сенатора его пресс-служба.

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"Вместе с тем Крым, войдя формально в состав Украины, все советские годы сохранял особый статус всесоюзной здравницы - его финансирование шло в основном из федерального бюджета. Это была, если называть вещи своими именами, федеральная территория", - продолжил Клинцевич.

Сейчас же, отметил он, экономические возможности России и Украины абсолютно несопоставимы. "Мы за четыре года вложили в обустройство полуострова во многие разы больше, чем Киев за 13 лет", - подчеркнул парламентарий. По его мнению, "добровольный отказ России от Крыма в пользу Украины - это то же самое, что отдать любимое дитя, вопреки его желанию, чужому дяде на воспитание, притом нищему". "В здравом уме это невозможно", - заключил Клинцевич.

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