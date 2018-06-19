В Таиланде впервые с 2009 года казнили заключенного

В Таиланде впервые с 2009 года казнен преступник, приговор приведен в исполнение посредством введения осужденному смертельной инъекции.

Как сообщает Reuters со ссылкой на местный департамент исполнения наказаний, 26-летний Тирасак Лонджи был признан виновным в преступлении 2012 года, когда был убит 17-летний юноша. Лонджи стал седьмым, кто был казнен через введение смертельной инъекции. Этот способ в 2003 году сменил в Таиланде расстрел.

Премьер-министр страны Прают Чан-Оча заявил журналистам, что, согласно исследованиям, население Таиланда в основном поддерживает высшую меру наказания для особо опасных преступников.

До вчерашнего дня последними преступниками, в отношении которых в 2009 году была приведена в исполнение смертная казнь, являлись два тайских торговца наркотиками.