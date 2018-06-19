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19.06.2018 19:06
Рубрика: Власть

"Важное достижение": Косачев об отмене военных учений США и Кореи

Текст: Галина Мисливская

Приостановка запланированных на август совместных военных учений Ulchi Freedom Guardian США и Южной Кореи это важное достижение для всего мира, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

МИД: Отмена учений США и Южной Кореи - шаг в правильном направлении

"Как бы то ни было, отмена подготовки к учениям и признание Трампом провокационности самого факта их проведения на фоне переговоров - это важные достижения не для КНДР, а, полагаю, для всех заинтересованных сторон - то есть для всего мира", - сказал он "Интерфаксу" во вторник.

Этим решением, отметил сенатор, президент США Дональд Трамп выполняет данное ранее обещание.

"Американский лидер явно хочет продемонстрировать последовательность, верность своим обещаниям и готовность к конкретным шагам в подтверждение серьезности своих намерений", - считает Косачев.

При этом парламентарий отметил, что "Трамп не был бы Трампом, если бы не заложил в свое решение элемент шантажа, заявив о готовности возобновить учения немедленно, если переговоры сорвутся - естественно, вину за это возложат на КНДР". У России же, добавил Косачев, "нет причин не желать успеха текущему процессу, даже если Белый дом припишет все заслуги себе".

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"Если он даст убедительные гарантии, и это будет способствовать выполнению КНДР своих обязательств по резолюциям Совбеза ООН, то, как говорится, флаг в руки. Никто ревновать не будет, если есть результат. Однако как раз до результата пока далеко", - сказал сенатор.

Однако, по его мнению, "если делать хотя бы небольшие, но реальные и конкретные шаги вроде отмены учений, то на каком-то этапе трудно будет свернуть с правильной "колеи" в переговорном процессе".

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