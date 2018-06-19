ВЦИОМ: Большинство россиян считают ситуацию неподходящей для кредитов

Россияне рассказали, стоит ли сейчас, по их мнению, оформлять кредиты. Как показал опрос ВЦИОМ, 67% соотечественников считают, что настоящее время неблагоприятно для заемов.

Как уточняет РИА Новости, только 18% опрошенных заявили, что сейчас самое время обращаться в банк за деньгами.

Также более половины респондентов - 52% - заявили, что сейчас стоит воздержаться от крупных покупок.

По данным социологов, в мае индекс потребительского доверия вырос по сравнению с прошлыми годами и достиг 41 пункта. Индекс кредитного доверия в прошлом месяце составил 30 пунктов.