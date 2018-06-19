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19.06.2018 21:42
Рубрика: Спорт

Есть те, кто любит симульнуть

Арбитр ФИФА о секретах судейства
Виктор Филиппов - один из авторитетнейших наших судей. В свое время его веское слово было законом для любого футболиста. У арбитра ФИФА свое мнение о работе коллег на ЧМ, о судейских новинках.
Текст: Николай Долгополов
Российская газета - Федеральный выпуск №7595 (132)
На чемпионате мира судьям приходится работать в экстремальной обстановке. Игроки много спорят, ведь цена каждого матча необычайно велика. Фото: Reuters На чемпионате мира судьям приходится работать в экстремальной обстановке. Игроки много спорят, ведь цена каждого матча необычайно велика. Фото: Reuters
На чемпионате мира судьям приходится работать в экстремальной обстановке. Игроки много спорят, ведь цена каждого матча необычайно велика. Фото: Reuters

Как вам видеоповторы? Французы, как кажется, победили австралийцев и благодаря им.

Виктор Филиппов: Вы уверены, что пенальти действительно был? Говорите, что не совсем. Понимаете? Когда начинают смотреть на этот эпизод с разных ракурсов, то и впечатление складывается разное. Я лично засомневался. Сам француз искал ногу соперника, чтобы сделать фол и упасть. Все это попахивало вовсе не игровым моментом, не футбольным приемом, а спровоцированной ситуацией. И видеоповтор с трех камер тоже не убеждал: с двух камер вроде как 50 на 50, а третья - австралиец вообще его не касался. Так что подождем с оценками видеоповторов. Тут надо еще как следует оценить, посмаковать, обсудить ракурс показов слева и справа, из-за ворот, вразрез... Надо включать очень много камер для правильной трактовки эпизода. И еще судьи знают: есть игроки, которые просто так не падают, стоят на ногах, держатся мужественно. А есть те, которые любят симульнуть, спровоцировать. На мой взгляд, видеоповтор дает однозначный ответ только по взятию ворот. А дальше надо еще отработать технику показа со многих камер. И сколько надо времени судье, чтобы определить: было или не было? 15 секунд или 30 минут?

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Сборная Польши проиграла Сенегалу на ЧМ-2018

Не создается ли впечатления, что африканские арбитры смотрятся менее уверенно, чем их европейские коллеги?

Виктор Филиппов: И латиноамериканские. Да, согласен. Другой уровень восприятия, иной менталитет. Профессионалу это заметно. В Европе, в Латинской Америке арбитры закалены в суровых схватках. Сейчас закончился только первый тур. А дальше моим коллегам предстоят серьезнейшие испытания.

На этом Кубке мира арбитры дают футболистам играть достаточно жестко, но уже назначили за первые 14 матчей 8 пенальти. Четыре года назад пробито 13 пенальти за весь чемпионат. И пока ни одной красной карточки.

Виктор Филиппов: Тут видеоповторы тоже влияют на арбитров. В голове сидит, что есть еще у них какая-то помощь со стороны, возникает защитная реакция: это не я, это подтвердил повтор. Не только спортсмен, но и арбитр должен проявлять морально-волевые качества. Некоторым это удается: я здесь руковожу. А красные карточки - еще не созрели. Время не пришло.

Фото: AP Photo/Dmitri Lovetsky
Геннадий Орлов: Салах еще не такая звезда, как Месси или Роналду

Появится ли когда-нибудь такой безупречнейший судья, как итальянец Пьерлуиджи Коллина?

Виктор Филиппов: Да, это был судья! Своей мимикой, энергетикой, жестикуляцией он подавлял желание вступать с ним в споры. Решение принято - и окончательное. Все-таки придет время, и природа воспитает арбитра на уровне Коллины.

Выйдет ли на поле в качестве арбитра наш Сергей Карасев? Кто и как назначает главного?

Виктор Филиппов: Карасев выйдет. А назначение главного судьи дело непростое. Тут много компонентов: нейтральность, опыт, возраст, профессиональная пригодность, сколько лет в элите ФИФА, сколько отсудил игр в важных международных турнирах.

Какая игра произвела на вас наиболее приятное впечатление и корректностью, и качеством?

Виктор Филиппов: Матч Португалия - Испания. Счет - 3:3. И к судье вопросов нет.

Статистика

Группа G

Бельгия - Панама - 3:0 (0:0). Первый тур. Сочи. Стадион "Фишт". 43 257 зрителей (вмещает 44 287). Судьи: Сиказве (Замбия), Дош Сантош (Ангола), Сивела (ЮАР).

Бельгия: Куртуа; Менье, Вертонген, Бойата, Алдервейрелд, Карраско (Дембеле, 74), Де Брейне, Витсель (Шадли, 90), Э.Азар, Лукаку, Мертенс (Т.Азар, 83).

Панама: Пенедо; Мурильо, Дэвис, Р.Торрес, Эскобар, Гомес, Барсенас (Г. Торрес, 63), Годой, Купер, Х.Родригес (Диас, 63), Перес (Техада, 73).

Голы: Мертенс, 47; Лукаку (ассистент - Де Брейне), 69; Лукаку (Э.Азар), 75.

Предупреждения: Менье, 14; Вертонген, 59; Де Брейне, 88 - Дэвис, 18; Барсенас, 45 + 2; Купер, 49; Мурильо, 51; Годой, 57.

Удары (в створ ворот): 15 (6) - 6 (2).

Фолы: 17 - 18. Угловые: 9 - 3.

Штрафные удары: 20 - 17.

Процент владения мячом: 61 - 39.

Лучший игрок матча: Ромело Лукаку (Бельгия).

Тунис - Англия - 1:2 (1:1). Первый тур. Волгоград. Стадион "Волгоград Арена". 41 064 зрителя (вмещает 43 713). Судьи: Рольдан, Гусман, Де ла Крус (все - Колумбия).

Тунис: Хассен (Бен-Мустафа, 15); Бронн, Маалул, С.Бен-Юссеф, Схири, Мерия, Сасси, Слити (Бен-Амор, 74), Ф. Бен-Юссеф, Хазри (Халифа 85), Бадри.

Англия: Пикфорд; Триппьер, Стоунз, Уокер, Магуайр, Янг, Лингард (Дайер, 90 + 3), Хендерсон, Алли (Лофтус-Чик, 80), Стерлинг (Рэшфорд, 68), Кейн.

Голы: Сасси, 35 (с пенальти) - Кейн 11; 90 + 1 (Магуайр).

Предупреждения: нет - Уокер, 33.

Удары (в створ ворот): 6 (1) - 17 (7).

Фолы: 14 - 8. Угловые: 2 - 7.

Штрафные удары: 10 - 16.

Процент владения мячом: 41 - 59.

Лучший игрок матча: Гарри Кейн (Англия).

Где будем смотреть

20 июня, среда, Первый канал

20.40. Иран - Испания. Группа "В". Второй тур. Прямая трансляция из Казани (с 20-минутным превью).

"Матч ТВ"

09.00. Колумбия - Япония. Группа "Н". Первый тур. Повтор трансляции от 19 июня из Саранска.

11.00. "По России с футболом". Тематическая программа.

11.40. Польша - Сенегал. Группа "Н". Первый тур. Повтор трансляции от 19 июня из Москвы со стадиона "Спартак".

14.00, 16.55. "Все на Матч! Чемпионат мира-2018". Прямые включения из студии, комментарии экспертов.

14.45. Португалия - Марокко. Группа "В". Второй тур. Прямая трансляция из Москвы со стадиона "Лужники" (с 15-минутным превью).

17.45. Уругвай - Саудовская Аравия. Группа "А". Второй тур. Прямая трансляция из Ростова-на-Дону (с 15-минутным превью).

19.55, 22.55. "Все на Матч! Чемпионат мира-2018". Прямые включения из студии, комментарии экспертов.

20.55. Россия - Египет. Группа "А". Второй тур. Повтор трансляции от 19 июня из Санкт-Петербурга.

23.45. "Чемпионат мира. Live!". Специальный репортаж.

"Евроспорт"

13.30. "Футбол ФИФА". Тематическая программа.

"Евроспорт 2"

10.45, 12.00, 17.00. "Его величество Футбол". Тематическая программа.

21 июня, четверг, Первый канал

20.40. Аргентина - Хорватия. Группа "D". Второй тур. Прямая трансляция из Нижнего Новгорода (с 20-минутным превью).

"Матч ТВ"

09.00. Португалия - Марокко. Группа "D". Второй тур. Повтор трансляции от 20 июня из Москвы со стадиона "Лужники".

11.00. "По России с футболом". Тематическая программа.

11.40. Иран - Испания. Группа "В". Второй тур. Повтор трансляции от 20 июня из Казани.

13.45, 16.55. "Все на Матч! Чемпионат мира-2018". Прямые включения из студии, комментарии экспертов.

14.45. Дания - Австралия. Группа "С". Второй тур. Прямая трансляция из Самары (с 15-минутным превью).

17.45. Франция - Перу. Группа "С". ­Второй тур. Прямая трансляция из Екатеринбурга (с 15-минутным ­превью).

19.55, 22.55. "Все на Матч! Чемпионат мира-2018". Прямые включения из студии, комментарии экспертов.

20.55. Уругвай - Саудовская Аравия. Группа "А". Второй тур. Повтор трансляции от 20 июня из Ростова-на-Дону.

23.45. "Чемпионат мира. Live!". Специальный репортаж.

"Евроспорт"

10.30, 16.45. "Футбол. Королевская тропа". Тематическая программа.

"Евроспорт 2"

10.45, 17.00. "Его величество Футбол". Тематическая программа.

Подготовил Илья Трисвятский

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