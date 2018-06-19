Владимир Путин пока не планирует совещаний по пенсиям

Глава государства Владимир Путин пока не планирует проводить совещания по изменениям в пенсионном законодательстве.

"Пока нет, в графике нет таких встреч", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так в Кремле ответили на вопрос, планирует ли Владимир Путин встретиться с правительством для обсуждения изменений пенсионного законодательства.

Напомним, что правительство предложило повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Реформа начнется с 2019 года и будет поэтапной.