Голкипер английского "Манчестер Юнайтед" и сборной Испании по футболу Давид Де Хеа станет самым высокооплачиваемым вратарем в мире.

По информации британских СМИ, Давид Де Хеа близок к подписанию нового контракта с "красными дьяволами". Переговоры между клубом и представителями 27-летнего испанца начались еще в январе, и сейчас стороны достигли договоренности о пятилетнем соглашении, по которому зарплата вратаря составит 21 миллион евро в год. Контракт будет подписан после завершения чемпионата мира, где вратарь выступает за сборную Испании.

Когда сделка состоится, Де Хеа серьезно опередит в рейтинге самого высокооплачиваемого голкипера немца Мануэля Нойера. Его зарплата в "Баварии" - 15 миллионов евро.

Де Хеа выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2011 года. Вместе с клубом он стал чемпионом Англии (2013), обладателем Кубка Англии (2016), Кубка лиги (2017), Суперкубка Англии (2011, 2013, 2016) и победителем Лиги Европы (2017). В минувшем сезоне испанец провел за "МЮ" 45 матчей во всех турнирах, из которых 22 отыграл на ноль.